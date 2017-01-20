Спортблок: хоккей, волейбол

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20 января 2017, 16:37Спорт
В субботу, 21 января, в городе Глазов Республики Удмуртия состоится матч за Кубок поколения между сборными восточной и западной конференций первенства Национальной молодежной хоккейной лиги.
Наставником команды «Запада» стал главный тренер пензенского «Дизелиста» Алексей Ваулин, дружину возглавил капитан клуба Максим Чигирев. Кроме него на лед выйдут еще трое игроков молодежки «желто-синих».
21 и 22 января пензенский «Университет-Визит» встретится в Ижевске с местным «Италмас-ИжГТУ» в рамках шестого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». На старте второго круга сезона дружина Александра Ганина занимает вторую строчку в турнирной таблице, соперницы - на четвертой позиции.
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