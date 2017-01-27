Спортблок: хоккей, спортивная гимнастика

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27 января 2017, 14:04Спорт
Чемпионат Высшей хоккейной лиги выходит на финишную прямую. Уже 19 февраля станут известны все 16 команд, которые продолжат борьбу за кубок Братины в серии плей-офф.
В регулярном чемпионате пензенскому «Дизелю» осталось сыграть восемь матчей. Заключительный отрезок дружина Сергея Лопушанского начнет домашней серией игр против челябинского «Челмета» 30 января. На сегодняшний день «желто-синие» занимают 18 строчку в турнирной таблице.
В домашней серии игр чемпионата ВХЛ пензенскому «Дизелю» не поможет Александр Тарасов. 22-летний форвард находится в расположении студенческой сборной России по хоккею, которая 30 января проведет первый матч на всемирной зимней универсиаде в Казахстане. В понедельник соперниками россиян станет сборная Южной Кореи. Начало встречи - в 9.30 по московскому времени.
В среду, 1 февраля, в «Буртасах» стартует чемпионат Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин 2001 года рождения и старше. На домашнем турнире Пензенскую область представят шесть человек: Андрей Сорокин, Артем Арнаут, Сергей Степанов, Алексей Канесев, Ильдар Юскаев и Наталья Капитонова.
Соревнования пройдут в командном и личном первенстве, а также в финалах личного первенства в отдельных видах многоборья. За победу будут бороться гимнасты из Пензенской, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, а также Мордовии, Башкирии, Татарстана, Удмуртии и Чувашии.
По итогам состязаний будет сформирована сборная округа для участия в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет в Казани с 1 по 5 марта.
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