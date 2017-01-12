Спортблок: хоккей, шорт-трек

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12 января 2017, 13:34Спорт
«Дизель» обыграл волжскую «Ариаду» во втором матче выездной серии игр чемпионата ВХЛ - 4:2.
Дружина Сергея Лопушанского обеспечила себе комфортное преимущество уже в первом периоде. На четвертой минуте отличился новичок клуба Николай Владимиров, вторую шайбу на 16-й минуте забросил Игорь Зотов, до разгромного счет довел Давид Думбадзе за несколько секунд до сирены на первый перерыв - 3:0.
Во второй двадцатиминутке усилиями Кирилла Никонорова счет стал 4:0 в пользу «желто-синих». До конца матча хозяевам льда удалось отыграть лишь две шайбы.
После этой победы «Дизель» по-прежнему занимает 15 строчку в турнирной таблице.
13 января «желто-синие» встретятся с действующим обладателем Кубка Братины - альметьевским «Нефтяником».
В пятницу, 13 января, в итальянском Турине стартует чемпионат Европы по шорт-треку. На турнире честь национальной сборной и Пензенской области будет защищать воспитанник регионального центра спортивной подготовки Денис Айрапетян. На соревнованиях команду России возглавят шестикратный олимпийский Чемпион Виктор Ан и действующий чемпион континента в многоборье Семен Елистратов.
Для сборной России это будет первый международный турнир в новом сезоне. Он завершится 15 января.
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