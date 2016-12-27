27 декабря 2016, 16:28Спорт Спортблок: хоккей, шорт-трек «Дизель» потерпел поражение в заключительной встрече серии домашних игр и календарного года.

На своей площадке дружина Сергея Лопушанского неожиданно для многих уступила аутсайдеру турнира - воронежскому «Бурану» - 2:4. Гости вышли вперед на пятой минуте. Отличился Сергей Стеценко.



В начале второй двадцатиминутки хоккеисты «Бурана» отправили в ворота хозяев площадки вторую шайбу. К середине периода «желто-синие» восстановили равновесие. Заброшенные шайбы на счету Дмитрия Тарасова и Ильи Ямкина, оба раза ассистентом стал Сергей Грибанов.

Развязка в напряженном матче наступила в заключительной пятиминутке. Гости поразили ворота «Дизеля» еще дважды.

Чемпионат ВХЛ продолжится после январских каникул.



В подмосковном Новогорске стартовал чемпионат России по шорт-треку. В состязаниях принимает участие и воспитанник регионального Центра спортивной подготовки Денис Айрапетян. Турнир завершится 29 декабря и станет отборочным на попадание в состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы. Он пройдет в итальянском Турине с 13 по 15 января.

Спорт

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