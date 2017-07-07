07 июля 2017, 13:52Спорт Спортблок: хоккей, регби Наши люди - в НХЛ. Воспитанник пензенской школы хоккея 18-летний Клим Костин подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной Хоккейной Лиги «Сент-Луис».

Об этом сообщается на сайте СДЮСШОР по хоккею. Команда из штата Миссури выбрала форварда на прошедшем драфте НХЛ - ежегодном мероприятии, где клубы лиги получают права на молодых игроков. Ранее нападающий выступал в системе московского «Динамо».



8 июля пензенская «Империя» проведет первый матч чемпионата России по регби среди команд Премьер-лиги дивизиона Б. Соперник на старте турнира – «Наварская застава» из Санкт-Петербурга. На данный момент клуб с берегов Невы уже провел на турнире две встречи и возглавляет турнирную таблицу зоны «Центр». Матч состоится в субботу, 8 июля, на стадионе пензенской государственной сельхозакадемии. Начало - в 17.00.

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