23 декабря 2016, 14:29Спорт Спортблок: хоккей, прыжки в воду, спортивная гимнастика, волейбол Пензенский «Дизель» проиграл вторую домашнюю игру кряду.

В очередном туре чемпионата ВХЛ дружина Сергея Лопушанского уступила чеховской «Звезде» - 1:3. Гости открыли счет в конце первой двадцатиминутки и удвоили преимущество в начале второго периода. Артем Сергеев отметился голом, а затем – и голевой передачей. «Желто-синие» сократили отрыв в середине периода. Точным ударом отличился Игорь Зотов. Однако сравнять счет хозяевам льда не удалось, а хоккеисты «Звезды» забросили третью - победную шайбу.

24 декабря «Дизель» примет на своей арене клуб «Рязань». Начало - в 17.00.



В Оренбургской области завершились всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Кубок Урала». На турнире воспитанники регионального центра спортивной подготовки завоевали пять золотых медалей. Илья Кузьмин стал лучшим в прыжках с метрового и трехметрового трамплина, а также в синхронных прыжках в последней дисциплине. Ольге Кулеминой также не оказалось равных в прыжках с метрового и трехметрового трамплина.

Во дворце спорта «Буртасы» стартовал Кубок Пензенской области по спортивной гимнастике. В турнире принимают участие воспитанники областной специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по гимнастике имени Натальи Лавровой. За медали состязаний борются спортсмены, начиная с третьего взрослого разряда и заканчивая мастерами спорта.

24 и 25 декабря пензенский «Университет-Визит» примет на домашней площадке чебоксарский «Спартак» в рамках четвертого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Перед этим противостоянием дружина Александра Ганина занимает третью строчку в турнирной таблице с 12 очками в активе. Соперники - на четвертом месте.

Спорт

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