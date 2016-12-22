22 декабря 2016, 19:13Спорт Спортблок: хоккей, мини-футбол «Дизелист» одержал крупную победу в заключительном матче календарного года среди команд конференции «Запад» национального первенства молодежной хоккейной лиги.

В Можайске дружина Алексея Ваулина обыграла клуб «Драгуны» - 6:0. «Желто-синие» открыли счет в самом начале стартового периода. Во второй двадцатиминутке гости забросили в ворота хозяев площадки еще две шайбы и трижды отличились в финальном отрезке встречи.

До конца года, вне зависимости от результатов матчей соперников, «Дизелист» сохранит за собой первую строчку в турнирной таблице.

В пятницу стартует второй круг чемпионата страны по мини-футболу среди женских команд конференции «Запад». 23 и 24 декабря пензенская «Лагуна-Уор» сыграет на выезде с подмосковной «Снежаной-Котельники». Соперники встречались между собой на старте сезона. Тогда дружина Юрия Новикова дважды праздновала победу с минимальным счетом - 2:1 и 5:4.

Напомним также, что по итогам первой части сезона пензенский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидеров чемпионата на восемь очков.

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