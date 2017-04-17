Спортблок: хоккей, футбол, велоспорт

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17 апреля 2017, 16:01Спорт
Пензенский «Дизелист» обыграл на выезде учалинский «Горняк» во втором финальном матче Кубка регионов - 4:2 и сравнял счет в серии.
После поражения в первой встрече дружина Алексея Ваулина не стала откладывать дело в долгий ящик и уже в первые десять минут второго поединка дважды огорчила соперников. Впрочем, спустя еще 13 минут, хозяева льда счет сравняли - 2:2, но «желто-синих» было не остановить. Александр Дудин стал автором третьей шайбы, победный - четвертый снаряд - на счету Кирилла Кошкина. Таким образом, при счете 1:1 серия переезжает в Пензу. Матчи состоятся на «Дизель-Арене» 19 и 20 апреля. Начало - в 19.00.
Порадовал своих болельщиков и пензенский «Зенит». В первом домашнем матче весенней части первенства страны по футболу команда Игоря Пывина одержала непростую победу над белгородским «Энергомашем» - 4:2, уступая по ходу встречи два мяча. Героем противостояния стал голкипер «Зенита» Олег Суворов, сумевший отразить два пенальти из трех. Следующий матч «сине-бело-зеленые» вновь проведут на Первомайском. 23 апреля они примут липецкий «Металлург».
Сегодня в столице стартовал третий этап Кубка России по велоспорту БМХ. Участие в турнире принимает воспитанница клуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова. Девушка считается одной из главных претенденток на победу. Напомним, она была лучшей по итогам первых двух этапов, которые проходили в Саранске. Итоги третьего этапа станут известны 19 апреля.
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