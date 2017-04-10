10 апреля 2017, 19:03Спорт Спортблок: хоккей, футбол, плавание Пензенский «Дизелист» впервые в своей истории поборется за Кубок Регионов в финале Национальной молодежной хоккейной лиги.

Накануне в пятом, решающем матче полуфинальной серии дружина Алексея Ваулина обыграла ярославский «Локо-Юниор» со счетом 2:0. «Желто-синие» вышли вперед в середине стартового периода. С передачи Василия Москалева отличился Наиль Кантеев. Вторая шайба влетела в ворота гостей за десять секунд до финальной сирены. Ярославцы сменили голкипера на шестого полевого игрока, но от поражения их это не спасло. Форвард «Дизелиста» Никита Демин хладнокровно поразил пустые ворота. Теперь в финале турнира пензенский клуб встретится с лучшей командой восточной конференции – «Горняком» из Республики Башкортостан.



Пензенский «Дизель», составленный из игроков 2006 года рождения, стал бронзовым призером кубка Владислава Третьяка, который завершился в Самаре. В поединке за третье место дружина Вячеслава Максимова разгромила столичную «Русь» - 7:1. Главный трофей турнира завоевали хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева», обыгравшие в финале ижевскую «Ижсталь» - 5:3.



«Зенит» крупно уступил столичному «Торпедо» в первой встрече весенней части первенства страны по футболу - 0:4. Команда Игоря Пывина дважды пропустила до перерыва и дважды после. Это поражение стало девятым для «сине-бело-зеленых» в этом сезоне и первым под руководством нового тренера. Следующий матч «Зенит» проведет в Пензе 16 апреля против белгородского «Энергомаша».

Во вторник, 11 апреля, в столице стартует чемпионат России по плаванию. Участие в турнире примут сильнейшие спортсмены страны, в числе которых - девять представителей Пензенской области. За медали состязаний поборются Анастасия Фесикова, Мария Асташкина, Виктория Андреева, Виктория Малютина, Роман Коженков, Александр Харланов, Роман Ларин, Кирилл Мордашев и Никита Третьяков. Имена всех победителей и призеров станут известны 14 апреля.

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