07 ноября 2017, 19:17Спорт Спортблок: хоккей, баскетбол Пензенский «Дизель» одержал уверенную победу над ангарским «Ермаком» в третьем матче выездной серии игр Чемпионата ВХЛ - 3:1.

«Желто-синие» дважды поразили ворота хозяев льда в середине первого периода, и один раз в заключительной двадцатиминутке. Команда Андрея Сидоренко поднялась на 20 строчку в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на три очка.

8 ноября «Дизель» завершит выездную серию матчем с новокузнецким «Металлургом».

Пензенская «Юность» дважды обыграла на выезде питерский «Спартак» в матчах чемпионата страны по баскетболу среди женских команд второго дивизиона «Суперлиги».

Решающими в обоих поединках стали стартовые четверти. В первом мачте команда выиграла ее со счетом - 29:17, что позволило в дальнейшем контролировать ход матча и уверенно довести его до победы - 79:66.

Подавляющее преимущество дружина Дмитрия Нестеровского заработала и в первые 10 минут второго поединка - 24:4. Финальная сирена зафиксировала победу «Юности» - 76:52. Таким образом, пензенский клуб набрал 14 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

Следующие матчи «Юность» проведет 14 и 15 ноября в Новосибирске с дублем местного «Динамо» (0+).

Спорт

просмотров 119

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: