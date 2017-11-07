Спортблок: хоккей, баскетбол

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 ноября 2017, 19:17Спорт
Пензенский «Дизель» одержал уверенную победу над ангарским «Ермаком» в третьем матче выездной серии игр Чемпионата ВХЛ - 3:1.
«Желто-синие» дважды поразили ворота хозяев льда в середине первого периода, и один раз в заключительной двадцатиминутке. Команда Андрея Сидоренко поднялась на 20 строчку в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на три очка.
8 ноября «Дизель» завершит выездную серию матчем с новокузнецким «Металлургом».
Пензенская «Юность» дважды обыграла на выезде питерский «Спартак» в матчах чемпионата страны по баскетболу среди женских команд второго дивизиона «Суперлиги».
Решающими в обоих поединках стали стартовые четверти. В первом мачте команда выиграла ее со счетом - 29:17, что позволило в дальнейшем контролировать ход матча и уверенно довести его до победы - 79:66.
Подавляющее преимущество дружина Дмитрия Нестеровского заработала и в первые 10 минут второго поединка - 24:4. Финальная сирена зафиксировала победу «Юности» - 76:52. Таким образом, пензенский клуб набрал 14 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.
Следующие матчи «Юность» проведет 14 и 15 ноября в Новосибирске с дублем местного «Динамо» (0+).
08 ноября 2017, 15:31В Пензе за десять лет расселили 600 аварийных домов
08 ноября 2017, 15:02В Сердобском районе откроют памятник советскому солдату
08 ноября 2017, 14:39МФЦ Кузнецкого района стал лучшим в регионе
08 ноября 2017, 14:03УФАС дважды уличило администрацию Нижнего Ломова в нарушении закона
08 ноября 2017, 13:34В квартире на ул. Тарханова нашли мертвую женщину
08 ноября 2017, 13:09Мокшанская прокуратура добивается блокировки сайтов с интим-услугами
08 ноября 2017, 12:34Творческих пензенцев приглашают на прослушивание
08 ноября 2017, 12:02В Пензенской области создадут реестр предприятий-должников