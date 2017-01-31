31 января 2017, 14:29Спорт Спортблок: хоккей, баскетбол, спортивная гимнастика «Дизель» уступил в первом матче заключительной домашней серии игр челябинскому «Челмету» в серии послематчевых буллитов - 4:3.

Начало встречи никак не предвещало поражения. Уже к шестой минуте «желто-синие» вели с преимуществом в две шайбы. Во второй двадцатиминутке гости отыграли один снаряд, а в заключительном отрезке матча не только сравняли счет, но и вышли вперед. Команда Сергея Лопушанского восстановила равновесие спустя минуту - 3:3. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где героем матча стал вратарь «Челмета». Евгений Угрюмов отразил броски Алексея Мастрюкова и Николая Владимирова.

«Дизель» остался на 18 строчке в турнирной таблице, отставая на два очка от зоны плей-офф. В среду, 1 февраля, - матч с «Южным Уралом».



Пензенская «Юность» продолжает радовать свих болельщиков. Дружина Татьяны Пашковой одержала девятую победу подряд, обыграв одного из фаворитов чемпионата – «Надежду-2» из Оренбургской области - 64:56. Хозяйки площадки ударно провели первый и третий периоды. Гостьи были сильнее во втором и четвертом отрезках встречи, правда каждый раз лидировали с преимуществом в одно очко. Этого вполне хватило «Юности», чтобы удержать победный результат и остаться на верхней строчке турнирной таблицы на финишной прямой первого этапа чемпионата страны по баскетболу. Ответный матч – 31 января в 17.00.



Федерация спортивной гимнастики России опубликовала список кандидатов в сборные команды страны на 2017 год. В нем - 119 атлетов, в их числе - 13 представителей Пензенской области. В основной состав вошли Денис Аблязин и Наталья Капитонова, в резервный - Иван Тихонов и Ильдар Юскаев. Остальные восемь человек - в молодежном, юниорском и юношеском составах. Алия Мустафина, которая взяла паузу в спортивной карьере, так же входит в основной состав национальной сборной.

Спорт

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