12 июля 2017, 14:52Спорт Спортблок: футбол, триатлон Пензенский «Зенит» подписал двух молодых футболистов.

Как сообщается на официальном сайте клуба, новичками стали 24-летний голкипер Максим Староверов и 22-летний полузащитник Роман Мануйлов. Последний будет выступать за пензенскую команду на правах годичной аренды.

Напомним также, что первый официальный матч сезона «сине-бело-зеленые» проведут в субботу, 15 июля. На стадии 1/256-й финала Кубка России по футболу «Зенит» встретится с саратовским «Соколом».



15 июля в немецком Гамбурге стартует пятый этап мировой серии по триатлону. На международном турнире в составе сборной России выступит пензенская спортсменка Елена Данилова. В интервью агентству спортивной информации «Весь спорт» девушка сообщила, что по итогам личной гонки будет сформирован состав национальной команды на Чемпионат мира по эстафетам, который пройдет там же в Гамбурге на следующий день, 16 июля.

Напомним, что в июне Елена Данилова приняла участие в двух чемпионатах Европы по триатлону. В Австрии на олимпийской дистанции она заняла 12 место, в Германии показала седьмой результат в спринте.

Спорт

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