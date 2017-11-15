Спортблок: футбол, хоккей, баскетбол

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15 ноября 2017, 19:23Спорт
Женская сборная России по мини-футболу, в составе которой выступают два игрока пензенской «Лагуны-УОР», уступила команде Испании в первом товарищеском поединке.
Хозяйки площадки владели мячом большую часть первого тайма, но, благодаря грамотной игре в обороне, россиянкам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Единственный гол случился в середине второго отрезка встречи. В концовке матча команда Евгения Кузьмина имела шанс отыграться, но спасительный момент был упущен. Повторный поединок (0+) состоится 15 ноября в 22.00 по Московскому времени.
«Дизель» потерпел самое крупное поражение в сезоне. Во втором мачте домашней серии чемпионата ВХЛ пензенский клуб уступил чеховской «Звезде» - 1:5. К концу второго периода команда Андрея Сидоренко проигрывала - 1:2, но шанс на спасение еще оставался.
Однако заключительный отрезок встречи оказался для «желто-синих» провальным. Хозяева льда трижды остались в меньшинстве, чем и воспользовались гости.
По ходу матча дизелисты нанесли по воротам соперников почти в два раза больше бросков, однако вновь подвела реализация. Единственную шайбу в составе пензенского клуба забросил Дмитрий Бойчук. Несмотря на это поражение, «Дизель» остался на 17 строчке в турнирной таблице - в шаге от зоны плей-офф.
Впереди у команды - два домашних поединка с китайскими клубами.
Пензенская «Юность» обыграла дубль новосибирского «Динамо» в первой встрече выездной двухматчевой серии - 81:67.
К экватору поединка разница в счете составляла всего одно очко в пользу пензенского клуба. Затем дружина Дмитрия Нестеровского стала наращивать преимущество. В результате - «плюс пять» по итогам третьей четверти и еще «плюс восемь» в заключительном игровом отрезке сделали «Юность» недосягаемой для соперниц.
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