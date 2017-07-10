Спортблок: футбол, хоккей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 июля 2017, 16:01Спорт
Пензенский «Зенит» уступил футбольному клубу «Мордовия» в контрольном матче, который состоялся в Пензе на стадионе «Восток», со счетом 1:3.
К перерыву гости обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, а на 60-й минуте в третий раз поразили ворота хозяев поля. Отыграть один мяч «зенитовцам» удалось в концовке поединка, отличился Арсен Оганесян. 15 июля команду Артема Куликова ждет первый официальный матч сезона. На стадии 1/256 Кубка России по футболу «Зенит» на выезде встретится с саратовским «Соколом». В случае победы в следующем раунде «сине-бело-зеленые» сыграют с одним из тольяттинских клубов: «Ладой» или «Академией футбола им. Ю. Коноплева».
Голкипер «Дизеля» Петр Кочетков продолжит карьеру в хоккейном клубе «Сочи». Соответствующее соглашение уже достигнуто. На официальном сайте пензенской команды сообщается, что с Петром Кочетковым подписан двусторонний контракт. Согласно документу, хоккеист сможет выступать за «Сочи» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги или представлять клуб в их молодежной команде - в чемпионате Молодежной хоккейной лиги. Кроме того, при определенных условиях голкипер может вернуться в Пензу для усиления «Дизеля» в рамках партнерского договора между клубами.
10 июля 2017, 18:52Пензенские дачники рассказывают, как вырастить урожай холодным летом
10 июля 2017, 18:49Пензенцы пройдут 18-дневную экспедицию по районам области
10 июля 2017, 18:34В Пензенской области выбрали лучшего пчеловода
10 июля 2017, 17:53В Пензенской области уборочная кампания начнется с опозданием
10 июля 2017, 17:44Ремонт дорог в Белинском районе идет с опережением графика
10 июля 2017, 17:35В Кузнецком районе прошла Тихвинская ярмарка
10 июля 2017, 17:29Пензенцы по ошибке стащили из иномарки тахограф
10 июля 2017, 17:04В Пензе выбрали лучших полицейских в служебном двоеборье