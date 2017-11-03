03 ноября 2017, 19:32Спорт Спортблок: футбол, баскетбол, хоккей Юниорская женская сборная России по мини-футболу, в составе которой выступают три игрока пензенской «Лагуны-УОР», разгромила соперниц из Казахстана со счетом 11:0.

Команды сыграли в рамках отборочного турнира Юношеских Олимпийских игр. Россиянки забили быстрый гол в самом начале матча и укрепили преимущество к середине игрового отрезка. На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу нашей национальной сборной. Во втором тайме дружина Евгения Кузьмина стала действовать активнее и обрушила на ворота соперниц целый шквал результативных атак.

В итоге нападающий «Лагуны-УОР» Мария Самойлова отметилась «пента-триком». Другая представительница пензенского клуба Яна Зимирова стала автором одного мяча. Сборная России одержала сокрушительную победу и теперь вместе с командой Испании претендует на единственную путевку в Аргентину от квартета «Б». Кто отправится в Южную Америку в 2018 году, - соперницы выяснят в очном поединке, который состоится 3 ноября вечером.

Пензенская «Юность» уступила «Вологде-Чевакате» в повторном матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона «Суперлиги».

В отличие от первого поединка, когда соперницы шли бок о бок вплоть до заключительной четверти, на этот раз хозяйки площадки обеспечили себе комфортный задел уже в стартовом отрезке - 31:12.

Переломить ход противостояния пензенским баскетболисткам не удалось. Финальная сирена зафиксировала победу вологодского клуба - 85:47. Это поражение отбросило «Юность» в турнирной таблице сразу на две строчки назад - на четвертое место. Впереди у дружины Дмитрия Нестеровского - выезд в северную столицу, где 5 и 6 ноября команда сыграет с местным «Спартаком».

Через неделю в первенстве профессиональной футбольной лиги среди команд зоны «Центр» наступит зимнее межсезонье. Перед пятимесячным перерывом клубам предстоит провести еще по два матча. Соперниками пензенского «Зенита» на финише летне-осеннего отрезка сезона станут команды из Калуги и Новомосковска. Эти клубы, как и наша дружина, располагаются в нижней части турнирной таблицы. 4 ноября «сине-бело-зеленые» сыграют на выезде с «Калугой», а 11 ноября примут на «Первомайском» новомосковский «Химик». При самом удачном раскладе «Зенит» может уйти на каникулы на 11 строчке. Напомним, сейчас пензенский клуб - на 13 позиции.

«Дизель» отправился покорять Сибирь. Там пензенский клуб проведет заключительную выездную серию игр первого круга чемпионата ВХЛ. Дружину Андрея Сидоренко ждут три непростых поединка. В субботу «желто-синие» сыграют с красноярским «Соколом», затем 6 ноября - с ангарским «Ермаком» и завершат серию матчем с новокузнецким «Металлургом».

Напомним, после 18 встреч «Дизель» располагается на 21 строчке турнирной таблицы, отставая от зоны плей-офф на четыре очка.

Спорт

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