Спортблок: физкультурно-оздоровительная работа, велоспорт

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30 мая 2017, 17:02Спорт
Пензенская область вошла в топ-20 ведущих регионов по итогам всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди субъектов с численностью населения до двух миллионов человек.
При этом Пензенская область значительно улучшила показатели прошлых лет. Так, по направлению «Финансирование физической культуры и спорта» регион поднялся с 65-й до 15-й позиции. Прогресс налицо и в «Спорте высших достижений» – 19 место после 33-й позиции.
Всероссийский смотр-конкурс Министерство спорта России проводит в субъектах ежегодно. При составлении рейтинга учитываются все основные показатели развития отрасли: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культура и спорт, материально-техническая база, финансирование отрасли.
Воспитанница регионального центра спортивной подготовки Ирина Афремова успешно выступила на четвертом этапе кубка России по велоспорту-БМХ, который проходил в Москве. По результатам заездов девушка завоевала бронзовую медаль в категории «элита».
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