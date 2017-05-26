26 мая 2017, 14:37Спорт Спортблок: автомобильный спорт, мотокросс, футбол, спецолимпиада инвалидов В выходные в Нижнем Ломове на трассе «Золотой колос» пройдет первый этап чемпионата Пензенской области по автомобильному спорту.

Ожидается, что в состязаниях примут участие около 40 экипажей из Пензы, Нижнего Ломова, Саратова, Саранска, Воронежа, Тамбова, Москвы, Орла, Липецка. Состязания пройдут в четырех классах автомобилей. Торжественное открытие турнира состоится в воскресенье, 28 мая, начало - в 11.00.



В воскресенье, 28 мая, на стадионе «Сура» пройдут открытые городские лично-командные соревнования по мотокроссу на Кубок управления образования Пензы. Турнир пройдет в шести классах мотоциклов. Ожидается, что в турнире примут участие около 100 спортсменов более чем из десяти регионов России.



В воскресенье, 28 мая, пензенский «Зенит» примет на «Первомайском» клуб из Рязани в матче заключительного тура первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны Центр. Исход поединка не имеет для соперников принципиального значения. «Зенит» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, «Рязань» - на седьмой. Матч состоится 28 мая, начало в – 15.00.



С 29 мая по 1 июня Пенза примет участников всероссийской спартакиады специальной олимпиады. В программе - соревнования по плаванию, юнифайд-плаванию и скоростному бегу на роликовых коньках. Планируется, что в турнире примут участие спортсмены с нарушением интеллекта более чем из 20 регионов страны. Состязания пройдут в ФОКе «Дельфин» и дворце спорта «Рубин».

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