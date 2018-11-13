«Сплин» представит пензенцам новый альбом «Встречная полоса»

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13 ноября 2018, 17:58Общество
Легендарная группа «Сплин» выступит перед пензенцами со своим новым студийным альбомом (16+).
Концерт состоится 22 ноября в ККЗ «Пенза». Любители российской рок-музыки смогут насладиться композициями, записанными в традиционном для группы стиле сюрреализма и психоделии. Пензенцы услышат такие песни, как «Встречная полоса», «Наутро», «Чей-то ребенок», «Испанская инквизиция», «Булгаковский марш», «Шпионы», «Яблоко», «Шаман», «Когда пройдет 100 лет» и «Волк», а также «Тепло родного дома», уже известную поклонникам «Сплина».
Альбом был записан в студии «Добролет» в 2017-2018 годах, в работе принимали участие струнный квартет, духовая секция и перкуссионисты.
Начало концерта – в 19.00, возрастные ограничения – 16+, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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