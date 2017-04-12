12 апреля 2017, 15:29Общество Спикеры АвтоПро обсудят новые тенденции продаж автозапчастей на экспозиции SIA’2017 Эффективность торговой стратегии зависит от многих факторов. Максимум информации на эту тему получат участники выставки-конференции SIA-АвтоТехСервис’2017. Среди выступающих представлены украинские лидеры автопрома, а также эксперты в сфере маркетинга и интернет-коммерции, например, команда АвтоПро.

Автомобильный сервис на Украине: новые тенденции от SIA-АвтоТехСервис’2017

Событие пройдет на территории выставочного центра, расположенного на левом берегу столицы. Ровно 4 дня на этой площадке будут выступать спикеры из разных регионов Украины, обсуждая наболевшие темы. Основой таких дискуссий станет положение автомобильного рынка в условиях финансового кризиса, например:

• участие директоров сервисных центров в оптимизации управления;

• глобальные изменения на автомобильном рынке в Украине;

• тенденции развития автомобильного сервиса и постпродажного обслуживания автомобилей.

Среди выступающих будет известный бизнес-коуч Анатолий Соловьев. На его семинарах затронут проблемы управления компаниями в кризисные периоды.

Усилить эффект продаж во время финансовой нестабильности поможет интернет-коммерция. В этом убеждены сотрудники маркетплейс avto.pro. Спикеры этой компании проведут дискуссию и небольшой мастер-класс по следующим темам:

• использование интернет-ресурсов для развития компании;

• привлечение целевой аудитории при помощи онлайн продаж;

• лояльность клиента: как превратить гостя сайта в потребителя и «партнера».

Выставка SIA-АвтоТехСервис’2017 охватит несколько отраслей автомобильного рынка одновременно. Прежде всего, это автозаправочная техника, автосервисы, так называемый афтемаркет обслуживания транспортных средств.

На выставке автосервиса 2017 появятся новые экспозиции

С каждым годом это мероприятие превращается в универсальный инструмент для борьбы с кризисом. Если классические методы работы не помогают, опытные маркетологи и участники автомобильного рынка, в том числе и команда АвтоПро, записываются на международные выставки и конференции.

На подобных событиях можно увидеть последние разработки в области сервисного обслуживания. Например:

• презентация нового оборудования для бензозаправочных станций;

• конкурс по обработке кузова автомобиля без использования лакокрасочных материалов;

• интересные стенды от компании «Ювента». Широкий выбор техники для автозаправочных станций, профессиональных моек.

Компания сотрудничает не только с местными, но и европейскими производителями.

Специалисты в области автосервиса, наверняка, оценят новый модельный ряд топливораздаточных колонок от компании Wayne Fueling Systems, в том числе и бренд Helix. Инициатором данной экспозиции станет торговая компания «Лигир ИТБС».

В конце выставки организаторы проведут небольшую экскурсию для гостей экспозиции и представителей автомобильного бизнеса. На большом складе известной логистической компании пройдут семинары и мастер-классы по новой услуге «фуллфилмент склада». Это совершенно новый подход к закупке, хранению и транспортировке автозапчастей в складских помещениях.

Общество

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