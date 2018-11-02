Спектакль зареченского ТЮЗа попал в список лауреатов «Золотой маски»

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02 ноября 2018, 13:04Культура
Спектакль театра юного зрителя (ТЮЗ) города Зеречного Пензенской области «Бесприданница» (12+) попал в лонг-лист фестиваля «Золотая маска-2019».
Эксперты оценили постановку как одну из самых заметных в сезоне 2017-2018. Спектакль поставили в рамках федерального проекта «Театры малых городов», сообщает пресс-центр облправительства.
В 2019 году Российская Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая Маска» отмечают 25-летие. Основная конкурсная программа Фестиваля пройдет в Москве в феврале-марте-апреле 2019 года. Церемония вручения премии состоится 16 апреля на исторической сцене Большого театра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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