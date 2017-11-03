Спектакль пензенского «Кукольного дома» номинирован на «Золотую маску»

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03 ноября 2017, 10:06Культура
Спектакль «Попугай и веники» пензенского театра «Кукольный дом» номинирован на премию «Золотая маска-2018».
Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, постановка вошла в число пяти номинантов, которые будут претендовать на премию в 2018 году. Режиссер, Заслуженный работник культуры РФ Владимир Бирюков включен в список соискателей «Золотой маски».
Также номинированы работы в постановке художника спектакля Виктора Никоненко, актеров Дмитрия Кинге и Руслана Джурабекова.
Напомним, пензенский кукольный театр не единожды становился номинантом и обладателем «Золотой маски» за свои работы. Например, премию получил спектакль «Убить Кароля».
«Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ, как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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