24 октября 2017, 19:51Общество Специалисты «ТНС энерго Пенза» и хоккеисты «Дизеля» посадили липы Специалисты самого крупного поставщика электроэнергии в регионе, компании «ТНС энерго Пенза», вместе с игроками хоккейного клуба «Дизель» провели экологическую акцию. Возле здания спорткомплекса «Дизель-Арена» появилась новая липовая аллея.

Бережное отношение к окружающей среде и энергоресурсам. «ТНС энерго Пенза» заботится об экологической обстановке и внешнем облике Пензы. Специалисты компании совместно с игроками хоккейного клуба «Дизель» высадили саженцы перед спорткомплексом «Дизель-Арена».

«Мы сегодня с молодежной командой решили провести совместную акцию, посадить деревья. Как говорится, пустить корни в землю», - рассказал управляющий директор компании «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Для многих игроков хоккейной команды «Дизель» это первый опыт высадки деревьев. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, спортсмены и энергетики активно работали лопатами.

«Коллектив принял данное предложение с радостью. Благоустройство собственного дома — это наша задача», - сказал исполнительный директор хоккейного клуба «Дизель» Вадим Богацков.

С работой хоккеисты и специалисты компании «ТНС энерго Пенза» справились быстро. Менее чем за полчаса возле «Дизель-Арены» появилась небольшая липовая аллея. По словам участников экологической акции, посадить дерево совсем не сложно.

«Нужно выкопать ямки глубже, поставить ровно саженец и полить водой. Было очень весело и занимательно. Нам понравилось, с пользой провели время», - отметил игрок хоккейного клуба «Дизель» Максим Борисов.

Саженцы обрели свой дом возле «Дизель-Арены». Игроки хоккейного клуба будут следить, чтобы деревья окрепли и выросли здоровыми и сильными. В среднем липа живет около 300 лет. Деревья возле спортивно-зрелищного комплекса будут радовать ни одно поколение пензенцев.

Общество

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