Специалисты проверили безопасность пензенских пляжей и зон отдыха

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02 июня 2017, 14:01Общество
Специалисты регионального УЖКХ и ГЗН проверили ряд пляжей и зон отдыха в Пензенской области.
Были проверены пляжи на Чистых прудах, осмотрены условия безопасности на берегу и причалах, наличие спасательного инвентаря, лодок и аттракционов. Специалисты уточнили порядок работы объектов отдыха, персонал проинструктировали по вопросам безопасности.
«Отдельные собственники и арендаторы не планируют проведение официальной регистрации и допуска пляжей, они предупреждены об ответственности за нарушения при оказании услуг населению без соблюдения обязательных требований безопасности», - сообщил замначальника отдела организации защиты населения и пожарной безопасности Управления ЖКХ и ГЗН региона Заур Юсупов.
Также были проверены зоны отдыха на реке Вядь, в поселке Подлесном, а также два детских оздоровительных лагеря - «Белка» и «Звездочка», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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