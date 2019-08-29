Специалисты приемной Дмитрия Медведева выслушали проблемы пензенцев

Жители домов на улице 8 Марта Пензы смогли обратиться в приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в одном из дворов. Главная задача специалистов - направить, подробно проконсультировать по решению проблем и донести вопросы жителей до профильных ведомств.

Главная тема разговоров жителей Пензы и представителей общественной приемной Дмитрия Медведева в Пензенской области уже многие месяцы - результаты федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря нему в регионе год за годом преображаются десятки дворов. На улице 8 Марта сразу у двух домов установили детские и спортивные площадки, лавочки и урны, а главное - уложили новый асфальт. Все это произошло еще в 2018 году. Однако подрядчик до сих пор не исправил недочеты, обнаруженные жителями.

В случае с программой по формированию комфортной городской среды, замечает специалист приемной, многое зависит от самих жителей: от участия в федеральном проекте до списка того, что им необходимо отремонтировать и оценки работ подрядчика. В данном случае представитель общественной палаты посоветовал направить жалобу подрядчику напрямую.

«Сначала мы просто ходили по дворам, узнавали о проблемах граждан, потом стали создавать комплексные группы из ведущих специалистов хозяйственных служб города, также приглашали на прием жителей, записывали их проблемы. В настоящее время нам технически помогли: оборудовали специальный автобус», - рассказал помощник руководителя общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Пензенской области Александр Милов.

Но если в случае с изъянами можно сказать, что асфальт положили в 2018 году, а недочеты подрядчик до сих пор не устранил, то в случае с коммуникациями жители негодуют, что дорогу полностью отремонтировали только в 2018-м, а ресурсоснабжающие организации уже успели вскрыть довольно крупные участки полотна.

Родители школьников обеспокоены и тем, что завершены не все коммунальные работы и перерытые газоны рискуют стать серьезным препятствием между многоэтажками и соседней с ними школой. Впрочем, традиционны и другие проблемы.

«Рядом со школой №12 есть аварийное дерево. Мы взяли его на заметку. Как будет работать бригада, мы постараемся его убрать», - сказала глава администрации Ленинского района Пензы Надежда Москвитина.

В среднем, за один выездной прием специалисты успевают выслушать жалобы порядка 15 человек. Два основных способа работы с проблемами - дальнейшее подключение профильных ведомств к их решению и подробная консультация жителей. Все обозначенные вопросы представители приемной берут на контроль.