Специалисты пензенского минобра посетили пришкольный лагерь «Прометей»

В пензенских детских оздоровительных лагерях близится к завершению вторая смена. Для пришкольных лагерей она, как правило, последняя. Весь август педагоги и школьники посвятят подготовке к новому учебному году, а потому окончание второй смены - своего рода итог того, как в школе смогли организовать детский летний досуг. Специалисты областного министерства образования отправились в одно из учреждений Наровчатского района.

Цветники и небольшой огород возле корпуса в идеальном состоянии. Эта маленькая деталь говорит о большом достижении воспитательного эксперимента. В оздоровительно-трудовом лагере «Прометей» ребят научили работать с землей. Мальчишки и девчонки признаются, что для них такой труд - шаг к ответственному, взрослому поведению.

Лагерь организовали на территории школы в селе Сканово Наровчатского района. Учебные классы в летнее время приспособили под спальные комнаты, вместо парт - кровати, за чистотой и порядком детей также приучают следить самостоятельно.

В летнее время в лагере продолжает работать столовая. В дни массовых мероприятий, которые дети вместе с педагогами организовывали для всего Наровчатского района, в усиленном режиме. В обычный день повара готовят на 30 человек. И если с рационом проблем не возникает, дети обеспечены первым, вторым и третьим, то в техническом оснащении все же есть прорехи.

Вторая смена в летнем лагере «Прометей» закончится через несколько дней. Комнаты вновь станут классами, а атмосфера отдыха и труда превратится в учебную, педагоги и дети начнут готовиться к новому учебному году.