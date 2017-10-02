02 октября 2017, 19:16Спорт Специалисты оценили уровень проведения в Пензе Спартакиады пенсионеров В выходные Пенза принимала IV Спартакиаду пенсионеров России. Участники из 70 регионов России и семи стран соревновались в плавании, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах и комбинированной эстафете. Соревнования завершились 1 октября в Международный день пожилого человека. В заключительный день на площадке перед спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-арена» участники состязались в легкоатлетических дисциплинах.

Быстрые, сильные, неугомонные – участников четвертой спартакиады пенсионеров России объединяет «серебряный возраст». Женщины старше 55 и мужчины, кому за 60 доказывают, что года новым спортивным достижениям не помеха.

Алтайским «Моржом» на малой родине называют Александра Зеленецкого. Рекордсмен по выживанию в ледяной воде, трехкратный Чемпион мира по зимнему плаванию, как и остальные участники, готовится к забегу.

«Удивился, столько людей разных возрастов показывают такие высокие спортивные достижения и в плавании, и стрельбе, и шахматах», - сказал участник IV Спартакиады пенсионеров России Александр Зеленецкий.

Женщины бежали 1 километр, мужчины полтора. На финише первых бегунов встречали уже через несколько минут. Юлия Рудина – одна из тех, кто подтвердил чемпионское звание. В 2016 году она стала лучшей на спартакиаде в Туле.

«Работа связана со спортшколой, я с ребятами постоянно бегаю, дома собака есть. Все говорят – хочешь быстро бегать, быть здоровой, веселой, умной – заведи себе собаку, вот я каждое утро бегаю в свое удовольствие», - поделилась участница IV Спартакиады пенсионеров России Юлия Рудина.

По итогам кросса сборная не попала в тройку призеров, но это не помешало пензенским атлетам впервые в истории спартакиады победить в общекомандном зачете. Эксперты отметили и другое достижение города-организатора. Турнир в Пензе стал самым массовым по количеству участников: более 600 человек из 70 регионов и семи стран. В 2017-м российская спартакиада без преувеличения стала событием мирового масштаба, хотя еще недавно состязания среди тех, кому за 50, носили статус небольшого спортивного фестиваля.

«Они пришли с инициативой в минспорт. Этот интерес показывает, что мы идем хорошей дорогой. В каждом субъекте Российской Федерации создаются условия, в парках, во дворах строятся спортивные площадки. У тех, кто активен, всегда есть возможность попасть в спортсооружение», - отметила заместитель Министра спорта РФ Марина Томилова.

Специалисты и гости высоко оценили уровень организации состязаний. Известно, что летом 2018 года Пенза вновь примет Всероссийскую спартакиаду, на этот раз - молодежную.

Спорт

просмотров 139

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: