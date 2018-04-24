Специалисты из Пензы примут участие в международном туристическом форуме

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24 апреля 2018, 19:07Общество
Пензенская делегация примет участие в третьем международном туристическом форуме-выставке «Отдых на Волге» (18+), который пройдет 27 апреля в Ульяновске. На выставочной площадке международного формата участники представят уникальные туристические продукты Поволжья и обсудят актуальные вопросы в сфере развития туризма на прибрежных территориях.
Форум посетят ведущие российские и зарубежные эксперты в области туриндустрии, представители общественных туристических организаций и инвесторы. Специалисты министерства культуры и туристско-информационного центра Пензенской области презентуют рекламную и информационную продукцию - карты Пензы и области, путеводитель по городу, буклеты на русском и китайском языках.
«Мы планируем презентовать на выставке четыре фильма, которые были сняты в 2017 году. Первый - об экологических маршрутах, второй - о Пензе, третий - о санаториях, четвертый - про Золотаревское городище», - рассказала руководитель туристско-информационного центра Пензенской области Анна Плясунова.
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