Специалисты из Москвы оценили пензенскую методику обучения учителей

Пенза в очередной раз доказала, что она - передовик в развитии российского образования. В регионе вплотную занимаются вопросами профессионализма учителей. Есть и практические наработки. Узнать о них решили специалисты из Москвы, чтобы предложить лучшие федеральному министерству.

В школе №12 собрались лучшие учителя и завучи Пензы. Они обсудили вопросы аттестации и повышения квалификации педагогов. В Москве решили создать и внедрить по всей стране систему учительского роста, чтобы точечно определять, какие умения и навыки педагогов развивать в первую очередь. Так как в Пензе, и больше нигде в России, уже два года занимаются разработкой этой темы на практике, к мнению местных специалистов решили прислушаться. Например, речь шла о предоставлении педагогам возможности аттестоваться на учителя-наставника или учителя-методиста сразу при получении первой категории.

«С этим не согласны все участники дискуссии. Уверены, что это вызовет в школе конфликтную ситуацию. Нововведение не поддержат, а саботируют, поэтому аттестовать на учителя-методиста можно только тогда, когда человек докажет, что он педагог самого высокого класса», - отметил член комитета по образованию и науке Госдумы Российской Федерации Станислав Климин.

По мере профессионального роста учитель будет обязан проходить определенные курсы. Специалисты обсуждают, будут они дистанционными или нет. Навыки и умения, которые нужно развивать, называются «Дефицитами».

«Особенность «Деловой игры» заключается в том, что мы не просто поговорили и разошлись, хоть так часто бывает, обсудили и забыли, мы работаем по поручению Москвы, и наши предложения будут обрабатывать разработчики, они будут сидеть и думать, как реализовать или поменять предложенную схему», - рассказал директор института непрерывного образования ПГУ Геннадий Белорыбкин.

После прошедшей в школе №12 «Деловой игры» в проект системы учительского роста будут внесены правки, так уже делали в 2017-м. Чтобы учесть больше нюансов, специалисты снова приедут на обсуждение в Пензу в августе или сентябре, а внедрение новых стандартов для педагогов должно начаться уже с января 2019 года.