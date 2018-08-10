Специалисты фонда «Сколково» впечатлены проектами пензенских студентов

В Пензе около 50 студентов завершили обучение в IT-лаборатории. В течение шести недель будущие программисты слушали лекции и проходили тренинги от специалистов местных и московских IT-компаний. Итогом работы стала презентация проектов десяти команд-участниц. А в число жюри вошли потенциальные работодатели, а также представители департамента регионального развития фонда «Сколково».

Устройство, сканирующее мозг, передающее информацию на смартфон. Мобильное приложение, которое разработали пензенские студенты, позволяет пользователю быстро пройти ЭКГ, оценить психофизическое состояние и дает рекомендации по результатам обследования. Этот проект - итог работы только одной из десяти команд, которые в течение нескольких недель занимались в IT-лаборатории. 45 студентов обучались новым технологиям и сами разрабатывали веб-сервисы и мобильные приложения.

«Ребята приходили сюда почти каждый день и работали с 9 до 18 часов. Всего получилось десять проектор, готовых прототипов. Выставка направлена на то, что люди могли прийти, посмотреть и понять, как это все работает», - рассказала главный организатор IT-лаборатории, исполнительный директор ассоциации Secon Евгения Сотина.

«Не передать эмоции, которые испытываешь, когда запускаешь проект, и у тебя все получается, это здорово», - сказал студент IT-лаборатории Илья Батьков.

Оценить работу студентов приехали специалисты пензенских IT-компаний, а также специальные гости-представители департамента регионального развития фонда «Сколково».

«Впечатлены уровнем проектов и аудиторией. Это правильно, что есть предприятия, которые воспитывают молодежь, создают условия для их развития», - отметил заместитель руководителя департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

По итогам работы IT-лаборатории лучшим студентам предложили пройти стажировку в пензенских IT-компаниях с возможностью получить работу. А новые возможности для развития инновационных предприятий Пензы планирует предоставить руководство фонда «Сколково». В Пензенской области может появиться региональный оператор-представитель федерального инновационного центра.