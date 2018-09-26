Спасского неплательщика алиментов отправили в колонию

По данным пресс-службы регионального управления ФССП, мужчина задолжал своим детям около 300 тысяч рублей. Чтобы заставить его выплатить деньги, на него завели уголовное дело, по результатам рассмотрения которого назначили исправительные работы.

Однако должник злостно уклонялся от исполнения приговора, поэтому наказание ему заменили на лишение свободы в колонии-поселении на 1 месяц и 21 день, пишет ИА «Пенза-Пресс».