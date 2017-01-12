12 января 2017, 18:51Общество Спасский собор в Пензе обретет облик начала XX века В 2016 году на строительство Спасского кафедрального собора было потрачено около полумиллиарда рублей. Из них около 40 миллионов пожертвовали жители Пензенской области.

В настоящее время работы по внешней отделке храма отложены до наступления тепла. На объекте ведется самый затратный и трудоемкий этап.

«Поскольку сейчас зима, мы ушли во внутренние работы, сейчас полностью уже смонтировано отопление. Кроме того, постепенно ведется работа по внутреннему убранству. Мы заказали иконостас, подписали договор о закупке камня и монтаже пола», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

По словам митрополита, говорить о сроках завершения строительства можно будет не раньше осени. Планируется, что к концу года храм приобретет свой окончательный облик, какой он имел до 1934 года.

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