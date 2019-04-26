Спасли четырех человек. Появились подробности пожара на ул. Герцена

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26 апреля 2019, 14:03Происшествия
В пресс-службе регионального ГУ МЧС России рассказали подробности о пожаре на улице Герцена в Пензе.
Сообщение о возгорании в многоэтажке на ул. Герцена, 7 поступило на пульт дежурного 25 апреля в 19.08. Огонь уничтожил кухню, коридор и частично - одну из комнат.
«Из подъезда эвакуировали десять человек, также спасены четверо. Пострадавших нет», - рассказала информагентству начальник группы информационного обеспечения деятельности ведомства Анна Шупилова.
Пожар тушили 11 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц спецтехники. По факту происшествия проводится проверка, специалисты выясняют причины возгорания.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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