Спасли четырех человек. Появились подробности пожара на ул. Герцена

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России рассказали подробности о пожаре на улице Герцена в Пензе.

Сообщение о возгорании в многоэтажке на ул. Герцена, 7 поступило на пульт дежурного 25 апреля в 19.08. Огонь уничтожил кухню, коридор и частично - одну из комнат.

«Из подъезда эвакуировали десять человек, также спасены четверо. Пострадавших нет», - рассказала информагентству начальник группы информационного обеспечения деятельности ведомства Анна Шупилова.

Пожар тушили 11 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц спецтехники. По факту происшествия проводится проверка, специалисты выясняют причины возгорания.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».