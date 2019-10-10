УФАС проверяет пензенских перевозчиков на возможный картельный сговор

Картельный сговор или реальная необходимость. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы приступили к рассмотрению дела о возможном картельном сговоре. Напомним, компании, которые осуществляют пассажирские перевозки на автобусах малой вместимости, после единовременного увеличения стоимости проезда до 27 рублей заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства. Перевозчики представили в службу свои расчеты и основания решения, но пока доказать обоснованность новых тарифов не смогли.

Скажите спасибо, что 27. Именно так можно трактовать слова представителей компаний перевозчиков, которых попросили обосновать повышение стоимости проезда в автобусах малой вместимости. Они посчитали экономически обоснованной стоимость билетов в пределах от 30 до 50 рублей. Эти расчеты они предоставили в мэрию после того, как получили право самостоятельно устанавливать цены на проезд. Однако от этой идеи быстро отказались, как и от того, чтобы установить дифференцированный тариф на пользование транспортом в дневное и вечернее время. Не без помощи четвертой власти.

«Появились критические публикации, в том числе - в СМИ. В соответствии с этим был проведен дополнительный анализ на возможность применения дифференцированного тарифа. Решение принято с учетом того, что потребители, возможно, будут поставлены в неравное положение. Мы понимаем, что увеличение стоимости проезда в два раза вызвало бы значительный общественный резонанс», - сказал представитель транспортной компании Сергей Новиков.

Остановились на цифре в 27 рублей. Не смотря на то, что это на порядок ниже изначально заявленного тарифа некоторых перевозчиков, компании решили, что такая стоимость покроет все возможные затраты.

«Среди таковых - рост цен на горюче-смазочные материалы, удорожание стоимости запасных частей, увеличение НДС с 2019 года, необходимость оснащать транспортное средство тахографами и контрольно-кассовыми аппаратами», - отметил представитель транспортной компании Олег Кочетков.

При этом представители перевозчиков не смогли предоставить необходимые документы, доказывающие, что соответствующая техника была установлена в автобусах малой вместимости. Как и подтвердить, что во времена, когда регулируемый тариф на перевозки составлял 23 рубля, компании работали себе в убыток. В управлении Федеральной антимонопольной службы рекомендовали перевозчикам подготовить соответствующие документы.

«Мы рассчитываем, что к следующему заседанию уже прояснятся некоторые вопросы.. Дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Факты будут выясняться в процессе рассмотрения», - рассказала руководитель управления ФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

Следующее заседание комиссии состоится не раньше, чем через три недели. На него так же планируют пригласить представителей городской администрации и управления транспорта и связи.