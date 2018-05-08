Спасатели вызволили беспомощного пензенца из запертой квартиры

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08 мая 2018, 13:33Происшествия
Пензенец вызвал спасателей после того, как его брат долгое время не выходил на связь.
Звонок в поисково-спасательную службу поступил 7 мая в 9.15. Мужчина сообщил, что его брат не отвечает на телефонные звонки и стуки в дверь. Он был очень обеспокоен, так как родственник ранее перенес инфаркт.
Спасатели прибыли на улицу Пролетарская и вскрыли входную дверь. В квартире они обнаружили мужчину, он лежал на полу около кровати. Пострадавшему требовалась помощь медиков, сообщает пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Сотрудники «скорой» доставили мужчину в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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