Спасатели всю ночь искали в леонидовском лесу пенсионера

Мужчина 1945 года рождения пошел в лес поселка Леонидовка и потерялся. Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило около десяти часов вечера. Спасатели организовали поиск совместно с сыном пенсионера.

На следующее утро пожилой мужчина самостоятельно вышел из леса в районе поселка Кичкилейка. В помощи медиков он не нуждался, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».