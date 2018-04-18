Спасатели всю ночь искали в леонидовском лесу пенсионера

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2018, 16:04Общество
В Леонидовском лесу потерялся пожилой мужчина. Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра организовали поиск заблудившегося.
Мужчина 1945 года рождения пошел в лес поселка Леонидовка и потерялся. Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило около десяти часов вечера. Спасатели организовали поиск совместно с сыном пенсионера.
На следующее утро пожилой мужчина самостоятельно вышел из леса в районе поселка Кичкилейка. В помощи медиков он не нуждался, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 апреля 2018, 19:42Пензенским школьникам рассказали, как успешно подготовиться к экзамену
18 апреля 2018, 19:37В Пензенской области мужчина «консервировал» дикорастущий наркотик
18 апреля 2018, 19:33В Пензенской области стали меньше травиться фанфуриками
18 апреля 2018, 19:29Пензенские культуристы готовятся к отрытому кубку России
18 апреля 2018, 19:21Пензенским предпринимателям рассказали о правилах поведения при ЧС
18 апреля 2018, 19:18В Пензе запустили новую линию по производству обоев
18 апреля 2018, 19:12В Мокшане бесстрашный школьник стал героем поселка
18 апреля 2018, 19:07В Пензе жителям ул. Сумской перекрыли проезд к дому