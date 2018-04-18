18 апреля 2018, 16:04Общество

Спасатели всю ночь искали в леонидовском лесу пенсионера

В Леонидовском лесу потерялся пожилой мужчина. Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра организовали поиск заблудившегося.

Мужчина 1945 года рождения пошел в лес поселка Леонидовка и потерялся. Сообщение о происшествии на пульт дежурного поступило около десяти часов вечера. Спасатели организовали поиск совместно с сыном пенсионера.

На следующее утро пожилой мужчина самостоятельно вышел из леса в районе поселка Кичкилейка. В помощи медиков он не нуждался, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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