Спасатели сняли двоих рыбаков со льдины на Сурском водохранилище

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07 апреля 2017, 17:01Общество
7 апреля около 13.00 в региональное ГУ МЧС поступило сообщение о том, что два пензенских рыбака не могут вернуться на берег Сурского водохранилища.
«К ним на помощь прибыли сотрудники государственной инспекции по маломерным судам и спасатели пензенского пожарно-спасательного центра. При помощи лодки они спасли любителей подледного лова от неминуемой гибели», - отметили в пресс-службе управления.
С каждой минутой лед все больше отходит от берега в связи с тем, что Сурский гидроузел набирает всю поступающую в водохранилище воду. Утром рыбаки спокойно вышли на лед, однако вернуться на сушу уже не смогли.
«Весенний лед непредсказуем, провалы возможны даже в тех местах, где, казалось бы, лед еще толстый. Весеннее солнце сделало его хрупким и непрочным. Воздержитесь от выхода на водные объекты до полной очистки их ото льда. Берегите себя и своих близких», - обращаются спасатели к рыбакам.
В том случае, если вы стали свидетелем происшествия или сами попали в беду, следует звонить по телефону 101 с мобильных устройств, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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