Спасатели раздали пензенцам памятки с правилами пожарной безопасности

Представители пензенского Госпожнадзора вновь вышли к людям. В этот раз они решили осмотреть не только жилье в частном секторе, но и надворные постройки, в частности - бани.

Когда дома никого, сотрудники МЧС считают своим долгом опустить памятку с полезной информацией в почтовый ящик, а хозяевам, которых удается застать, предлагают проверить состояние печей и электрооборудования.

Некоторые из домовладельцев не настроены на общение, тогда весь разговор сводится к напоминанию телефона экстренных служб, а также к тем же памяткам.

Профилактическую работу сотрудники МЧС проводят и на улице. Ни один из прохожих не остается без внимания. Каждому инспекторы пожарного надзора напоминают правила пользования оборудованием и номера телефонов экстренных служб и отвечают на возникающие вопросы.

«В основном спрашивают, что делать, если в панике забыли контакты, по которым нужно обращаться в связи с ЧС. Это все прописано в памятках», - сказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Владимир Букреев.

С 1 января в регионе произошло 122 пожара, в которых погибли 11 человек. Печальная статистика заставляет совершать такие рейды на постоянной основе.