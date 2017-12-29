Спасатели приехали на ул. Кижеватова из-за криков в квартире

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29 декабря 2017, 15:34Происшествия
Пензенские спасатели пришли на помощь женщине на ул. Кижеватова.
Как сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра, соседи услышали из квартиры крики женщины о помощи. Пенсионерка упала и не могла самостоятельно подняться, чтобы открыть дверь.
Спасатели в присутствии полицейских вскрыли входную дверь и проникли внутрь. Хозяйка квартиры лежала на полу в ванной, пожилую женщину перенесли на кровать. Помощь медиков не понадобилась, заботу о пенсионерке взяли на себя родственники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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