29 декабря 2017, 15:34Происшествия Спасатели приехали на ул. Кижеватова из-за криков в квартире Пензенские спасатели пришли на помощь женщине на ул. Кижеватова.

Как сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра, соседи услышали из квартиры крики женщины о помощи. Пенсионерка упала и не могла самостоятельно подняться, чтобы открыть дверь.

Спасатели в присутствии полицейских вскрыли входную дверь и проникли внутрь. Хозяйка квартиры лежала на полу в ванной, пожилую женщину перенесли на кровать. Помощь медиков не понадобилась, заботу о пенсионерке взяли на себя родственники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2017/12/28/12544129

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