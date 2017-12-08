Спасатели помогли пензячке, у которой отказали ноги

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08 декабря 2017, 17:59Происшествия
В Пензе потребовалась помощь спасателей, чтобы врачи смогли попасть в квартиру к женщине.
Как сообщает пресс-служба Пензенского поисково-спасательного центра, к ним обратилась жительница Пензы с просьбой помочь попасть к родственнице в квартиру, расположенную на улице Антонова. Она рассказала, что женщине стало плохо, у нее отказали ноги, а дверь заперта изнутри.
Спасатели прибыли на место и в присутствии полицейских проникли в квартиру через окно на первом этаже. Пострадавшую они обнаружили на полу в коридоре, ей требовалась медицинская помощь. Женщину перенесли на кровать, ею занялись сотрудники «скорой», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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