08 декабря 2017, 17:59Происшествия Спасатели помогли пензячке, у которой отказали ноги В Пензе потребовалась помощь спасателей, чтобы врачи смогли попасть в квартиру к женщине.

Как сообщает пресс-служба Пензенского поисково-спасательного центра, к ним обратилась жительница Пензы с просьбой помочь попасть к родственнице в квартиру, расположенную на улице Антонова. Она рассказала, что женщине стало плохо, у нее отказали ноги, а дверь заперта изнутри.

Спасатели прибыли на место и в присутствии полицейских проникли в квартиру через окно на первом этаже. Пострадавшую они обнаружили на полу в коридоре, ей требовалась медицинская помощь. Женщину перенесли на кровать, ею занялись сотрудники «скорой», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 69

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2017/12/8/12522139

Новости по теме: