05 декабря 2017, 12:37Общество

Спасатели помогли пензячке снять кольцо с отекшего пальца

Житель Пензы обратился в поисково-спасательную службу с просьбой помочь его жене.

Как сообщает пресс-служба регионального УЖКХ и ГЗН, пензенец вызвал спасателей 4 декабря в 23.50 на ул. Карпинского. У его супруги отек палец от кольца, из-за чего она испытывала сильную боль. Самостоятельно снять ювелирное изделие она не могла, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Прибыв по адресу, спасатели с помощью инструмента аккуратно разрезали и сняли кольцо с пальца, медицинская помощь женщине не потребовалась», - добавили в управлении.

Общество
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