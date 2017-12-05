Спасатели помогли пензячке снять кольцо с отекшего пальца

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05 декабря 2017, 12:37Общество
Житель Пензы обратился в поисково-спасательную службу с просьбой помочь его жене.
Как сообщает пресс-служба регионального УЖКХ и ГЗН, пензенец вызвал спасателей 4 декабря в 23.50 на ул. Карпинского. У его супруги отек палец от кольца, из-за чего она испытывала сильную боль. Самостоятельно снять ювелирное изделие она не могла, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Прибыв по адресу, спасатели с помощью инструмента аккуратно разрезали и сняли кольцо с пальца, медицинская помощь женщине не потребовалась», - добавили в управлении.
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