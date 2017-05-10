Спасатели помогли пензенцу попасть в свою квартиру на пр. Победы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 мая 2017, 17:35Общество
В Пензе спасатели помогли жителю дома на пр. Победы попасть в свою квартиру.
Пензенец сообщил в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ о том, что при попытке открыть входную дверь своей квартиры он случайно сломал ключ в замке, а в квартире была включена газовая плита, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Оперативно прибыв по адресу, спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли входную дверь квартиры, обеспечив доступ собственника внутрь. Опасность возгорания была ликвидирована», - сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.
10 мая 2017, 18:38В Пензе на территории санатория им. Кирова произошел крупный пожар
10 мая 2017, 18:33В Пензе в пятиэтажке на ул. Ударной обрушилась кровля
10 мая 2017, 18:29Пензенские поисковики нашли останки бойцов Красной Армии
10 мая 2017, 18:24В Городе Спутник отпраздновали День Победы
10 мая 2017, 18:20В Кузнецке отметили День Победы
10 мая 2017, 18:14В Пензенской области произошло смертельное ДТП
10 мая 2017, 18:08Пензенские бойцы отправились в командировку на Северный Кавказ
10 мая 2017, 18:02В Пензе закупят около 50 новых автобусов