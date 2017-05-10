10 мая 2017, 17:35Общество Спасатели помогли пензенцу попасть в свою квартиру на пр. Победы В Пензе спасатели помогли жителю дома на пр. Победы попасть в свою квартиру.

Пензенец сообщил в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ о том, что при попытке открыть входную дверь своей квартиры он случайно сломал ключ в замке, а в квартире была включена газовая плита, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли входную дверь квартиры, обеспечив доступ собственника внутрь. Опасность возгорания была ликвидирована», - сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.

Общество

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