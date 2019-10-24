Спасатели помогли двум пензенцам в запертых квартирах

В двух квартирах пожилые пензенцы оказались заложниками ситуации. Им требовалась помощь, но находились взаперти.

Первый сигнал поступил вечером 23 октября. Тревогу забила председатель кооператива одного из домов на проспекте Победы, так как пенсионерка двое суток не выходила на связь. Она не реагировала на звонки и стук в дверь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Второе сообщение на пульт дежурного был уже ночью – в 00:20. Из квартиры на улице Одесской доносились призывы о помощи. Там находился 75-летний мужчина, рассказали в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

На оба вызова приехали спасатели, они вскрыли двери. Оказалось, что пенсионерам необходима помощь медиков. Ими занялись сотрудники «скорой».