10 апреля 2017, 13:33Происшествия Спасатели нашли в квартире жителя Терновки без признаков жизни Жительница Пензы обратилась к спасателям с просьбой помочь ей попасть в свою квартиру на ул. Терновского, где находился ее муж, не реагировавший на стук и звонки в дверь.

Сообщение поступило 8 апреля в 20.45, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели в присутствии сотрудников полиции с помощью слесарного инструмента открыли входную дверь. В квартире был обнаружен мужчина, не подающий признаков жизни», - сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Происшествия

просмотров 87

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/04/10/11041346