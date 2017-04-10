10 апреля 2017, 13:33Происшествия

Спасатели нашли в квартире жителя Терновки без признаков жизни

Жительница Пензы обратилась к спасателям с просьбой помочь ей попасть в свою квартиру на ул. Терновского, где находился ее муж, не реагировавший на стук и звонки в дверь.

Сообщение поступило 8 апреля в 20.45, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели в присутствии сотрудников полиции с помощью слесарного инструмента открыли входную дверь. В квартире был обнаружен мужчина, не подающий признаков жизни», - сообщили в пресс-службе регионального УЖКХ и ГЗН.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Происшествия
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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/04/10/11041346
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