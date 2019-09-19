Пензенцев приглашают на новый сезон проекта «Культ тела»

Поправить свое здоровье, преобразиться и скорректировать вес. Армия безопасного похудения во главе с генералом Мариной Богомоловой вновь набирает в свои ряды новобранцев. Это шоу, в котором может принять участие любой, кто хочет кардинально изменить свою жизнь и побороться за весомые подарки.

«Все будет круче, чем раньше. Впервые наставниками новых участников будут финалисты третьего сезона, то есть полюбившиеся герои вернутся. Ценные призы получат и лучшие новобранцы, и офицеры», - рассказал продюсер проекта Евгений Титков.

За полгода участникам предстоит не просто похудеть, а окунуться в предармейскую жизнь. В 2019 году организаторы обещают массу сюрпризов: тренировки в новых и современных фитнес-центрах, разбор питания диетологом. Впервые в проекте появится бронетехника.

«У вас есть шанс кардинально поменять свою жизнь. За время проекта я сбросила 37 килограммов и перешла с 64 размера на 52», - сказала наставник, участница проекта «Культ тела-3. Армия» Ольга Лимонова.

66 серий третьего сезона успешно вышли на телеканале «Экспресс» и впереди - продолжение. Происходящее на экране кажется шоу, но при этом оно абсолютно реально. Все смельчаки - обычные люди, живущие в Пензе. Участвовать в проекте можно как со съемкой, так и без. И герои видеосерий, и те, кто худеет без камер, борются за призы на равных.

Заключительный кастинг и организационное собрание проекта состоится 22 сентября в 16:00 в областной филармонии на четвертом этаже в фотостудии. Возможно, эта встреча изменит всю вашу жизнь.