Пензенцев приглашают на новый сезон проекта «Культ тела»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 сентября 2019, 19:23Культура
Пензенское реалити-шоу «Культ тела» (16+) объявляет новый сезон. Готовых бросить вызов привычному образу жизни и начать работу над масштабным преображением приглашают на кастинг.
Поправить свое здоровье, преобразиться и скорректировать вес. Армия безопасного похудения во главе с генералом Мариной Богомоловой вновь набирает в свои ряды новобранцев. Это шоу, в котором может принять участие любой, кто хочет кардинально изменить свою жизнь и побороться за весомые подарки.
«Все будет круче, чем раньше. Впервые наставниками новых участников будут финалисты третьего сезона, то есть полюбившиеся герои вернутся. Ценные призы получат и лучшие новобранцы, и офицеры», - рассказал продюсер проекта Евгений Титков.
За полгода участникам предстоит не просто похудеть, а окунуться в предармейскую жизнь. В 2019 году организаторы обещают массу сюрпризов: тренировки в новых и современных фитнес-центрах, разбор питания диетологом. Впервые в проекте появится бронетехника.
«У вас есть шанс кардинально поменять свою жизнь. За время проекта я сбросила 37 килограммов и перешла с 64 размера на 52», - сказала наставник, участница проекта «Культ тела-3. Армия» Ольга Лимонова.
66 серий третьего сезона успешно вышли на телеканале «Экспресс» и впереди - продолжение. Происходящее на экране кажется шоу, но при этом оно абсолютно реально. Все смельчаки - обычные люди, живущие в Пензе. Участвовать в проекте можно как со съемкой, так и без. И герои видеосерий, и те, кто худеет без камер, борются за призы на равных.
Заключительный кастинг и организационное собрание проекта состоится 22 сентября в 16:00 в областной филармонии на четвертом этаже в фотостудии. Возможно, эта встреча изменит всю вашу жизнь.
19 сентября 2019, 19:31В Пензе открылась выставка, посвященная гимнастке Янине Затуливетер
19 сентября 2019, 19:28Пензенские артисты организовали творческий вечер в память Шукшина
19 сентября 2019, 19:23Пензенцев приглашают на новый сезон проекта «Культ тела»
19 сентября 2019, 19:09В Пензе закрыли на реконструкцию Бакунский мост
19 сентября 2019, 19:06В осенний призыв в армию отправятся более 1000 пензенцев
19 сентября 2019, 17:58Мохнатые подопечные пензенского центра «Питомец» нарисовали картину
19 сентября 2019, 17:39Жители ул. Клары Цеткин не довольны раскопками во дворе
19 сентября 2019, 17:08Для досторойки дома в Заре найдут нового субподрядчика