Совращавшего детей пензенского бомжа отправят лечиться

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19 января 2017, 14:01Криминал
В Пензе 50-летнего мужчину за совращение малолетних отправят на принудительное лечение.
По данном следствия, мужчина-бомж знакомился с малолетними мальчиками и приглашал их в пустующее административное здание в городе, где подрабатывал сторожем. Там он девяти мальчикам в возрасте от 10 до 14 лет показывал видео порнографического характера и предлагал пить и курить.
Дети долгое время не рассказывали об этом родителям, а мужчина, пользуясь этим, продолжал свою преступную деятельность.
«В ходе следствия проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно которой мужчина страдает психическим расстройством и нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. Постановлением суда к мужчине применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
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