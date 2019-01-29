Совет пользователей помог найти пензячке потерянную машину

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29 января 2019, 16:07Общество
Пензенцы оставили сломанный автомобиль на стоянке возле магазина и «забыли» о нем на несколько месяцев. Недавно обнаружилось, что машина пропала, за помощью обратились в Сеть.
Подписчица группы «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что автомобиль «ВАЗ-2114» осенью припарковали возле крупного магазина на улице Суворова. Хозяин транспортного средства работает в столице. У машины сломано сцепление, бензобак – пустой.
Несколько дней назад легковушка пропала.
«Звонили в ГИБДД, они ее не трогали, так как знаков, запрещающих стоянку даже длительное время, на парковке у магазина нет. Походили по территории, камер на здании не нашли. Кому она понадобилась - непонятно. Стояла вся в снегу на парковке. Ребята, помогите найти машину. Думаем, что угнали», - поделилась пензячка.
Пользователи выдвинули различные версии произошедшего: машину сдали в чермет, она стоит у кого-то в гараже и другие. Некоторые посоветовали девушке позвонить на штрафстоянки и поискать «четырнадцатую» у них. В результате авто оказалось именно там.
Нашлись и противники подобных заброшенных автомобилей, которые считают, что они создают лишь помехи для окружающих.
«А на что вы надеялись? Хоть бы под окна себе поставили. А вообще, такие машины во дворах бесят: и не ездят, и место занимают. Машина, если не нужна или не продается, - с учета и в утиль», - поделилась мнением подписчица группы Галсана.
«Вот нужно найди таких людей, и пусть все машины-брошенки заберут. Что место занимают? Оставил машину, так позаботься, чтобы не мешала и не занимала место. А-то то у дома стоит, то у дороги…» - поддержал ее Влад, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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