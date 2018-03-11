Сотрудников «ТНС энерго Пенза» повезут на выборы на автобусе

До единого дня голосования остаются считанные дни. К выборам президента России готовятся не только кандидаты, участвующие в предвыборной гонке, органы власти и учреждения, ответственные за проведение голосования, но также организации, которые 18 марта будут работать. В Пензе, как и в других городах страны, руководители многих предприятий перестроили рабочий процесс, чтобы специалисты этих компаний могли проголосовать.

«ТНС энерго Пенза» - поставщик электроэнергии в Пензенской области. Компания обслуживает более 600 тысяч физических и свыше 16 тысяч юридических лиц - это 80% всего населения региона. Работы всегда много, поэтому предприятие открыто и в выходные дни. Исключением не будет и воскресенье 18 марта. В день выборов президента России некоторые сотрудники будут находиться на рабочих местах. Однако, несмотря на то, что избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00, у специалистов «ТНС энерго Пензы» будет возможность проголосовать.

«Мы организуем транспорт от организации и составим график, согласно которому каждый сотрудник будет доставлен на свой избирательный участок. Таким образом, не будет нарушена бесперебойность рабочего процесса», - рассказала заместитель начальника городского отделения ООО «ТНС энерго Пенза» Татьяна Канаева.

Юлия Федичкина - начальник отдела реализации электроэнергии, который работает каждые выходные. 18 марта ни она и ни один из ее подчиненных не пропустят голосование.

«Мы с семьей всегда ходим голосовать, поэтому и на выборы президента обязательно пойдем все вместе. Тем более, что главу государства выбираем один раз в шесть лет, это долг каждого - сделать выбор и повлиять на процесс управления государством», - сказала она.

В единый день голосования в компании «ТНС энерго Пенза» будут работать около 50 человек, в том числе - специалисты межрайонных отделений. По словам руководства, все они планируют принять участие в выборах президента страны.