Сотрудников кинотеатра в Пензе испугал мужчина с порезами на шее

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14 марта 2018, 17:37Происшествия
В Пензе в одном из кинотеатров в центре города случился странный инцидент, потребовавший полицейского вмешательства.
Как ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на сеанс пришел мужчина, употребивший спиртное. Сотрудники кинотеатра обратили внимание на порезы у него на шее.
«Вызвали медиков. Они констатировали, что жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка участковым. Мужчину никто не задерживал», - отметили в управлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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