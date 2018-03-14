Сотрудников кинотеатра в Пензе испугал мужчина с порезами на шее

В Пензе в одном из кинотеатров в центре города случился странный инцидент, потребовавший полицейского вмешательства.

Как ИА «Пенза-Пресс» сообщили в пресс-службе регионального УМВД, на сеанс пришел мужчина, употребивший спиртное. Сотрудники кинотеатра обратили внимание на порезы у него на шее.

«Вызвали медиков. Они констатировали, что жизни и здоровью ничего не угрожает. По данному факту проводится проверка участковым. Мужчину никто не задерживал», - отметили в управлении, пишет ИА «Пенза-Пресс».