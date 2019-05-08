Сотрудники зоопарка попросили пензенцев не кормить животных

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08 мая 2019, 16:38Общество
Работники Пензенского зоопарка попросили посетителей не кормить животных. Об этом они написали в Instagram.
«Уважаемые посетители, пожалуйста, не кормите животных. Они не голодные! Огромное количество снимков, сделанных в нашем зоопарке, опубликовано с подписью «мы покормили животных». Но есть ли чем гордиться? Неправильное питание или питание в огромных количествах вызывает проблемы со здоровьем и может привести к летальному исходу! Давайте сохраним здоровье и жизнь животных нашего зоопарка», - написано в обращении.
Сотрудники зоопарка напомнили, что, если вдруг кто-то захочет накормить зверей, лакомство можно оставить в специальных контейнерах у кассы. Кроме того, штраф за самовольное кормление животных - 3000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
08 мая 2019, 16:38Сотрудники зоопарка попросили пензенцев не кормить животных
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