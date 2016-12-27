27 декабря 2016, 19:41Общество Сотрудники ТРК «Экспресс» отмечены наградами Законодательного Собрания В региональном парламенте состоялось подведение итогов ежегодного конкурса «На лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания». Награды получили представители пензенских СМИ, в их числе – сотрудники ТРК «Экспресс».

«Желаю успехов в творчестве в новом году. Желаю здоровья, счастья, благополучия. И такого же хорошего, доброго взаимодействия с Законодательным Собранием, которое всегда должно быть у журналистов Пензенской области», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Заместителя генерального директора телерадиокомпании «Экспресс» Анастасию Баязитову наградили за плодотворное сотрудничество с региональным парламентом.

А шеф-редактор радиостанции «Эхо Пензы» Семен Вахштайн и корреспондент информационной службы Елена Моисеева стали победителями ежегодного конкурса «На лучшее освещение деятельности Законодательного собрания».

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