Сотрудники ТРК «Экспресс» отмечены наградами Законодательного Собрания

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27 декабря 2016, 19:41Общество
В региональном парламенте состоялось подведение итогов ежегодного конкурса «На лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания». Награды получили представители пензенских СМИ, в их числе – сотрудники ТРК «Экспресс».
«Желаю успехов в творчестве в новом году. Желаю здоровья, счастья, благополучия. И такого же хорошего, доброго взаимодействия с Законодательным Собранием, которое всегда должно быть у журналистов Пензенской области», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.
Заместителя генерального директора телерадиокомпании «Экспресс» Анастасию Баязитову наградили за плодотворное сотрудничество с региональным парламентом.
А шеф-редактор радиостанции «Эхо Пензы» Семен Вахштайн и корреспондент информационной службы Елена Моисеева стали победителями ежегодного конкурса «На лучшее освещение деятельности Законодательного собрания».
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